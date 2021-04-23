13 человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID в Индии

Источник материала: ОНТ

В пригороде Мумбаи (Индия) во время пожара в госпитале для больных COVID-19 погибли как минимум 13 человек. Об этом 23 апреля информирует Mumbai Mirror.

По предварительным сведениям, пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии после взрыва в блоке кондиционирования воздуха.

На место инцидента прибыли спасатели, огонь был потушен к 5:20 утра по местному времени. Сейчас устраняются последствия пожара.

Среди погибших числятся пять женщин и восемь мужчин. Шестерых из них опознали как пожилых людей. В ближайшее время будет организовано расследование произошедшего.

Фото: twitter.com/ani

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