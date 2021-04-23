Банк развития в этом году потратил на поддержку экономики около 1 млрд руб.

Источник материала: ОНТ

Банк развития в первом квартале этого года потратил на поддержку экономики около миллиарда рублей.

Средства были направлены на реализацию инвестиционных договоренностей, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса. Как отметили в финансовой структуре, за первые три месяца денег на эти цели было выделено больше, чем за такой же период прошлого года.

Фото: БЕЛТА

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