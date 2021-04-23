ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Банк развития в этом году потратил на поддержку экономики около 1 млрд руб.

23.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Банк развития в этом году потратил на поддержку экономики около 1 млрд руб.

Банк развития в первом квартале этого года потратил на поддержку экономики около миллиарда рублей.

Средства были направлены на реализацию инвестиционных договоренностей, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса. Как отметили в финансовой структуре, за первые три месяца денег на эти цели было выделено больше, чем за такой же период прошлого года.

Фото: БЕЛТА 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк развития в первом квартале этого года потратил на поддержку экономики около миллиарда рублей. Средства были направлены на реализацию инвестиционных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США Джули Фишер считает, что президентство Лукашенко не продлится долго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by