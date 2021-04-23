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Банк развития в этом году потратил на поддержку экономики около 1 млрд руб.
Источник материала: ОНТ
Банк развития в первом квартале этого года потратил на поддержку экономики около миллиарда рублей.
Средства были направлены на реализацию инвестиционных договоренностей, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса. Как отметили в финансовой структуре, за первые три месяца денег на эти цели было выделено больше, чем за такой же период прошлого года.
Фото: БЕЛТА
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Банк развития в первом квартале этого года потратил на поддержку экономики около миллиарда рублей. Средства были направлены на реализацию инвестиционных...
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