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Польские депутаты требуют ввести санкции против властей Беларуси

23.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комиссия по иностранным делам и Комиссия по связям с поляками за границей в четверг сделали заявление в польском Сейме.

На совместном заседании был заслушан отчет министра иностранных дел о положении поляков в Беларуси, с учетом действий властей в отношении Союза поляков.

Комиссии с тревогой оценивают события, происходящие в Беларуси в последние месяцы. В отчете обращается внимание на эскалацию репрессий, направленных против общества, включая поляков, живущих на протяжении нескольких поколений в Беларуси.

В документе перечислены необоснованные аресты Анны Панишевой, руководителя форума местных инициатив Бреста и Брестской области, а также людей из руководства Союза поляков в Беларуси: председателя Анжелики Борис и членов руководства СПБ – Анджея Почобута, Марии Тишковской и Ирины Бернацкой.

В нем упоминается закрытие в Бресте польской школы имени Ромуальда Траугутта, а также проведение ряда обысков и изъятие оборудования в образовательных учреждениях, принадлежащих Союзу поляков в Беларуси в Гродно, Лиде и Волковыске.

Авторы документа обращают внимание на то, что власти Беларуси ставят целью эскалацию вражды между польским и белорусским народами.

Кроме того, в Беларуси фактически парализована работа дипломатических и консульских учреждений Польши. В результате односторонних решений белорусских властей свои рабочие места за последнее время были вынуждены покинуть 35 из 50 польских консулов и дипломатов.

Члены обеих комиссий требуют скорейшего освобождения задержанных и прекращения репрессий. Также депутаты выступают за активизацию долгосрочной политики поддержки живущих в Беларуси поляков и введения программ помощи для репрессированных соотечественников.

«Объединенные комиссии для связей с поляками за границей и иностранных дел просят ввести санкции в отношении лиц (вместе с их родственниками) из аппарата власти, которые причастны и принимают непосредственное участие в репрессиях против поляков в Беларуси. Прежде всего, просим запретить им въезд на территорию Республики Польша, а также на территорию Европейского Союза», - говорится в заявлении.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Комиссия по иностранным делам и Комиссия по связям с поляками за границей в четверг сделали заявление в польском Сейме.
 
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