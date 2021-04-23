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Минздрав Беларуси определился с графиком работы больниц и поликлиник на майские праздники
Источник материала: АФН
Минздрав Беларуси определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае 2021 года.
По информации пресс-службы Минздрава, организация работы больничных организаций здравоохранения будет организована по следующему графику:
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику выходного дня;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику рабочего дня;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
15 мая — по графику работы в субботний день.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и иные организации будут работать по графику:
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику выходного дня;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику работы в субботний день;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
15 мая — по графику рабочего дня.
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Минздрав Беларуси определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае 2021 года.
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