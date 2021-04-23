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Минздрав Беларуси определился с графиком работы больниц и поликлиник на майские праздники

23.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае 2021 года.

По информации пресс-службы Минздрава, организация работы больничных организаций здравоохранения будет организована по следующему графику:

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику рабочего дня;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику работы в субботний день.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и иные организации будут работать по графику:

1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику рабочего дня.

 
 
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Минздрав Беларуси определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае 2021 года.
 
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