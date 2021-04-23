Какая надбавка к пенсии положена чернобыльцу, если он и ликвидатор, и отселенец?

Хочу уточнить, надбавки к пенсии мне две будут платить, за каждую категорию, или какую-то одну?».





Начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Елена Живица пояснила, что согласно закону Республики Беларусь от 6 января 2009 г. «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» право на надбавки к пенсии имеют три категории чернобыльцев. Это граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы (ликвидаторы), отселенные с территорий радиоактивного загрязнения (отселенцы), а также лица, которым впоследствии установили инвалидность, связанную с данной аварией (инвалиды ЧАЭС).





— Если гражданин имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется одна по его выбору. В данном случае выгоднее выбрать надбавку ликвидатору, так как она выше. Ее величина составляет 50 % минимального размера пенсии по возрасту, сейчас это 32,86 рубля, — уточнила Е. Живица.



