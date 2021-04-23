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Какая надбавка к пенсии положена чернобыльцу, если он и ликвидатор, и отселенец?

23.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В агентство «Минск-Новости» обратился Сергей Сергеевич: «Я чернобылец сразу с двумя статусами — и ликвидатор по ст. 19 закона о пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, и отселенец. Собираюсь на заслуженный отдых.

 Хочу уточнить, надбавки к пенсии мне две будут платить, за каждую категорию, или какую-то одну?».

Начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Елена Живица пояснила, что согласно закону Республики Беларусь от 6 января 2009 г. «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» право на надбавки к пенсии имеют три категории чернобыльцев. Это граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы (ликвидаторы), отселенные с территорий радиоактивного загрязнения (отселенцы), а также лица, которым впоследствии установили инвалидность, связанную с данной аварией (инвалиды ЧАЭС).

— Если гражданин имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется одна по его выбору. В данном случае выгоднее выбрать надбавку ликвидатору, так как она выше. Ее величина составляет 50 % минимального размера пенсии по возрасту, сейчас это 32,86 рубля, — уточнила Е. Живица.
 
Теги: Минск
 
 
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В агентство «Минск-Новости» обратился Сергей Сергеевич: «Я чернобылец сразу с двумя статусами — и ликвидатор по ст. 19 закона о пострадавших от катастрофы на ЧАЭС,...
 
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