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Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки на праздники
Источник материала: Партизан
Больницы 1, 9, 11 мая будут работать по графику праздничного дня, 2 мая — выходного, а 8 и 15 мая — субботнего и 10 мая — по графику рабочего дня.
Организация работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных организаций:
1 мая — по графику работы в праздничный день;
2 мая — по графику выходного дня;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику работы в субботний день;
11 мая — по графику работы в праздничный день;
15 мая — по графику рабочего дня.
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Минздрав - о режиме медучреждений и оказании медицинской помощи людям в выходные и праздничные дни в мае.
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