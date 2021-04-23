Как будут работать больницы, поликлиники и аптеки на праздники

Больницы 1, 9, 11 мая будут работать по графику праздничного дня, 2 мая — выходного, а 8 и 15 мая — субботнего и 10 мая — по графику рабочего дня.

Организация работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных организаций:









1 мая — по графику работы в праздничный день;

2 мая — по графику выходного дня;

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день;

15 мая — по графику рабочего дня.