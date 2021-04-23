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Где можно набрать чистой воды сейчас
Источник материала: Партизан
В районы, на водоснабжение которых повлияла крупная авария на водоводе на ул. Уборевича, снова направлены автоцистерны с питьевой водой.
Как
По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.
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В районы, на водоснабжение которых повлияла крупная авария на водоводе на ул. Уборевича, снова направлены автоцистерны с питьевой водой.
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