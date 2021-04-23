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Снежный барс так долго оставался неподвижен, что найти его на фото - сложная задача. Справитесь?

23.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На форуме Reddit стала популярная фотография, на которой запечатлен снежный барс в привычной среде обитания. Правда, найти кота получилось не у всех — так хорошо хищник замаскировался, пишет Media Leaks. Попробуйте сами найти барса и расскажите нам в комментариях, сложной ли показалась задача.

В заметке издания уточняется: реддитор под ником OncaAtrox поделился с форумчанами фотографией, собрав своим постом тысячи лайков.

Животное можно встретить в горах центральной Азии, южнее таежной зоны в России, а также в Афганистане, Иране и Индии. Отличительная черта снежного барса — способность к маскировке, позволяющая зверю затаиться в ожидании добычи. Слиться с обстановкой барсам помогают врожденные способности к охоте. Они способны часами неподвижно сидеть в одной позе, покрываясь снегом и песком, чтобы глаза других животных не могли их высмотреть.

Вот — оригинальная фотография, над которой ломали головы в Сети:


А вот — вариант для тех, кто хищника сам не нашел:


 
 
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Животное можно встретить в горах центральной Азии, южнее таежной зоны в России, а также в Афганистане, Иране и Индии.
 
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