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Снежный барс так долго оставался неподвижен, что найти его на фото - сложная задача. Справитесь?
Источник материала: Tut.by
На форуме Reddit стала популярная фотография, на которой запечатлен снежный барс в привычной среде обитания. Правда, найти кота получилось не у всех — так хорошо хищник замаскировался, пишет
В заметке издания уточняется: реддитор под ником OncaAtrox поделился с форумчанами фотографией, собрав своим постом тысячи лайков.
Животное можно встретить в горах центральной Азии, южнее таежной зоны в России, а также в Афганистане, Иране и Индии. Отличительная черта снежного барса — способность к маскировке, позволяющая зверю затаиться в ожидании добычи. Слиться с обстановкой барсам помогают врожденные способности к охоте. Они способны часами неподвижно сидеть в одной позе, покрываясь снегом и песком, чтобы глаза других животных не могли их высмотреть.
Вот — оригинальная фотография, над которой ломали головы в Сети:
А вот — вариант для тех, кто хищника сам не нашел:
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Животное можно встретить в горах центральной Азии, южнее таежной зоны в России, а также в Афганистане, Иране и Индии.
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