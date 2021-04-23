Посмотрите на iPhone 12 в новом цвете

Источник материала: Tut.by

На недавней апрельской презентации кроме iPad Pro и iMac компания Apple также показала обновленные смартфоны iPhone 12 в фиолетовом цвете, который не был доступен со старта продаж аппаратов прошлой осенью. Посмотрите, как девайс выглядит вживую.



Фото: The Verge

Новый фиолетовый цвет доступен для iPhone 12 и iPhone 12 mini, старшие Pro-версии такой расцветки не получили. Несколько западных изданий — например, The Verge и Engadget — успели сделать «живые» снимки гаджетов и поделиться ими в Сети.

Ранее iPhone 12 были доступны в белом, черном, красном, зеленом и синем. По каким-либо другим характеристикам фиолетовые версии от них не отличаются. Так, напомним: в арсенале iPhone 12 экран на 6,1 дюйма, а у iPhone 12 mini 5,4-дюймовая панель. Дисплеи построены на OLED-матрицах, в активе процессор Apple A14 Bionic, возможность работы в сетях 5G, а также две камеры (по 12 Мп). Одна обычная, а вторая ультраширокоугольная.

















В Беларуси официальная цена стартовой версии на 64 ГБ iPhone 12 mini составляет на момент публикации заметки 2499 рублей, iPhone 12 — 2899 рублей.