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Посмотрите на iPhone 12 в новом цвете
Источник материала: Tut.by
На недавней
Новый фиолетовый цвет доступен для iPhone 12 и iPhone 12 mini, старшие Pro-версии такой расцветки не получили. Несколько западных изданий — например,
Ранее iPhone 12 были доступны в белом, черном, красном, зеленом и синем. По каким-либо другим характеристикам фиолетовые версии от них не отличаются. Так, напомним: в арсенале iPhone 12 экран на 6,1 дюйма, а у iPhone 12 mini 5,4-дюймовая панель. Дисплеи построены на OLED-матрицах, в активе процессор Apple A14 Bionic, возможность работы в сетях 5G, а также две камеры (по 12 Мп). Одна обычная, а вторая ультраширокоугольная.
В Беларуси официальная цена стартовой версии на 64 ГБ iPhone 12 mini составляет на момент публикации заметки 2499 рублей, iPhone 12 — 2899 рублей.
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