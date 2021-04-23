CD Projekt Red похвасталась достижениями Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Запуск Cyberpunk 2077 прошел не так, как планировал издатель, игру долго критиковали за баги, отзывали из магазинов, параллельно публикуя извинения и выпуская хотфиксы. Тем не менее, ее запуск стал самым успешным в истории CD Projekt Red: по итогам 2020 года было реализовано 13,7 млн ее копий, более половины пришлось на ПК и Stadia, 28% — на PS4 и 17% — на Xbox One.

Также компания отчиталась о затратах на разработку игры: она обошлась в более чем $315 млн, над проектом трудились 5200 человек, из которых 530 — сотрудники CD Projekt RED.

На втором после Cyberpunk 2077 месте следует Witcher 3, тираж которой перевалил за 50 млн копий. Как отметили в CDPR, эти две франшизы продолжат развиваться и станут «столпами развития студии».