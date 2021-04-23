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Массовая авария в Борисовском районе, есть пострадавший

23.04.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 22 апреля около 21:30 вблизи деревни Горелица Борисовского района. Столкнулись Renault 19, Volkswagen Polo и автобус Iveco-Neman.

Работники МЧС с помощью гидравлического инструмента из Renault 19 спасли водителя 1994 года рождения.

«Сразу у дороги, по правой стороне, мы увидели людей и перевернутую в кювете машину. Подбежали к водителю, его нога была зажата колесом, которое продавило в салон автомобиля. Мужчина находился в сознании. Используя гидравлический инструмент, мы вырезали элемент конструкции салона, который мешал достать ногу. Работники скорой медицинской помощи обезболили пострадавшего водителя, и мы с коллегами деблокировали мужчину и передали медикам», — рассказали в МЧС.

Больше в ДТП никто не пострадал.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
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В МЧС сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 22 апреля около 21:30 вблизи деревни Горелица Борисовского района. Столкнулись Renault 19, Volkswagen Polo...
 
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