Суд рассмотрит апелляцию по делу журналисток «Белсата»

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минском городском суде пройдет рассмотрение обжалования приговора журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой (Бахваловой). Напомним, их осудили на два года лишения свободы за стрим с «площади Перемен». Заседание начнется в 10 утра.

18 февраля Андрееву и Чульцову признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Ни одна, ни вторая не признали своей вины.

После оглашения приговора присутствующие в зале кричали: «Позор!» Дарья и Катерина отреагировали на приговор улыбками. Девушки обнялись и послали воздушные поцелуи всем, кто был в суде.

Напомним, белорусок задержали в ноябре в одной из квартир на «площади Перемен», когда они вели прямую трансляцию с места событий. Санкция по ч. 1 ст. 342 УК, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Вчера прокурор Касьянчик запросила для журналисток по два года лишения свободы.

(будет дополнено)