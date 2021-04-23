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Суд рассмотрит апелляцию по делу журналисток «Белсата»

23.04.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минском городском суде пройдет рассмотрение обжалования приговора журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой (Бахваловой). Напомним, их осудили на два года лишения свободы за стрим с «площади Перемен». Заседание начнется в 10 утра.

18 февраля Андрееву и Чульцову признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Ни одна, ни вторая не признали своей вины.

После оглашения приговора присутствующие в зале кричали: «Позор!» Дарья и Катерина отреагировали на приговор улыбками. Девушки обнялись и послали воздушные поцелуи всем, кто был в суде.

Суд над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «площади Перемен»

Напомним, белорусок задержали в ноябре в одной из квартир на «площади Перемен», когда они вели прямую трансляцию с места событий. Санкция по ч. 1 ст. 342 УК, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Вчера прокурор Касьянчик запросила для журналисток по два года лишения свободы.

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(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в Минском городском суде пройдет рассмотрение обжалования приговора журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой (Бахваловой)....
 
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