У розничной торговли антирекорд за 5 лет. Что происходит?

Источник материала: Onliner

Розничный товарооборот в Беларуси стремительно падает, хотя в прошлом году эта сфера практически единственная показывала рост. Объясняем, какие покупки урезали люди, почему цены растут, виновата ли пандемия и как это связано с закрытием некоторых розничных сетей.

Что происходит с розницей в цифрах?

На всякий случай объясняем: розничный товарооборот — это выручка всех магазинов, сетей, рынков, ларьков, торгующих в розницу (то есть напрямую с людьми). В январе — марте этого года розничный товарооборот в Беларуси в сопоставимых ценах составил 13,1 млрд рублей, или минус 4,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Все бы ничего, но это в последнее время был практически единственный лучик света в статистике прибыли Белстата. Пандемия ударила почти по всем сферам, а вот розничная торговля в это время умудрилась немного, но вырасти: плюс 1,8% по сравнению с 2019 годом.

Средний чек за день в белорусских магазинах за первый квартал этого года даже вырос до 15,6 рубля (в том же периоде 2020 года люди покупали в среднем на 14,6 рубля).

Казалось бы, пережили 2020 год — дальше будет лучше, но нет. Этот год для торговли начался не очень. Товарооборот по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям упал за первые три месяца на 0,6%, а по непродовольственным товарам — на 8%. Причем в январе падение было всего 0,9%, а за первые два месяца — уже минус 3,6%. И вот новая цифра — минус 4,5% в марте.





При этом цены растут быстрее, чем планировалось, несмотря на то, что власти пытаются их сдерживать. Так, постановление Совмина №100 с февраля ограничило рост цен на 62 товара «ежедневного спроса» и 50 лекарств в пределах не более чем на 0,2% в месяц. А постановление МАРТ №83 ограничивает торговые надбавки на 17 продуктов.

Но годовую инфляцию не остановить. Хотя прогнозы на 2021 год были не более 5%, быстро стало понятно, что это слишком оптимистично. В марте цены увеличились в среднем на 8,5% (если сравнивать март 2021-го к марту 2020-го), так что в эти рамки мы едва ли влезем.





«Цены на товары, которые не вошли в список социально значимых, очень сильно увеличились»

Что мы имеем в сухом остатке: цены растут, а товарооборот ретейла все равно падает. Но если за продуктами люди как ходили, так и ходят, то дорогостоящие покупки отложили до лучших времен. Это и привело к снижению продаж непродовольственных товаров на 8%.

— Последние лет 5 таких времен для ретейла не было, всегда был рост, — говорит руководитель Belretail.by Сергей Скороход. — Люди в последние годы больше тратили и потребляли, торговые сети развивались. Падение началось со второй половины прошлого года и связано с тем, что люди стали делать меньше «глобальных» покупок и больше экономить деньги. В первую очередь это касается непродовольственных товаров — бытовая техника, электроника, мебель, товары для строительства. Специализированные ретейлеры, которые продают эти товары, пострадали больше всех; один только автомобильный рынок упал на 40%. Люди видят экономическую нестабильность, готовятся к негативным сценариям развития в экономике. Ожидания инфляции или девальвации очень сильны.





Примечательно, что на продуктовые сети пандемия повлияла минимально.

— Был период в марте — мае прошлого года, когда онлайн-покупки и доставка показывали рекордный рост в три раза, но потом люди вернулись в магазины. Также открылись новые сервисы по доставке продуктов из магазинов, но едва ли это сильно повлияло на рынок, — считает специалист.

Ретейлеры живут на минимальной прибыли, и ограничение цен по ним ударяет больно. Поэтому многие сети повысили цены на нерегулируемые государством товары, чтобы минимизировать потери.

— Цены на товары, которые не вошли в список социально значимых, очень сильно увеличились, и люди это чувствуют, — объясняет Сергей Скороход. — Ретейлеры таким образом компенсировали свои потери от сдерживания цен на продукты из списка. Но если курс рубля по отношению к доллару сильно упадет, то вся эта система сдерживания цен просто «ляснется». Ведь почти в каждом белорусском товаре есть доля иностранного. Взять ту же белорусскую курицу — корма для нее закупаются обычно за рубежом, для нашего сыра закупается иностранная сыворотка. Все это нужно доставить, а топливо постоянно дорожает. Так что эти 0,2% в месяц будут держаться за счет других товарных категорий.





В последнее время вывески на некоторых супермаркетах гаснут. Например, сети «Домашний» и Bigzz вообще сворачиваются. С чем это связано?

— С точки зрения ретейла закрытие этих магазинов — вполне естественный процесс. Все мелкие и неэффективные сети уходят с рынка. Сети «Домашний» и Bigzz не развивались. Они пытались, но ничего не получилось: ретейл — очень сложная структура, которая работает с рентабельностью всего 1—1,5%. Это и так бы случилось, просто кризис ускорил процесс. На мой взгляд, следующий претендент на вылет — «Радзивилловский». На рынке Европы и США обычно присутствуют несколько сетей, которые удерживают 70% рынка, все остальное — нишевые сети. Беларусь находится на пути такого укрупнения, и на месте одних магазинов откроются другие, — подытожил Сергей Скороход.



