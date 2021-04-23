Забросили 45 шайб за 5 матчей. Вспоминаем, как лучшее поколение сборной Беларуси оказалось в «пердиве»

Источник материала: Tut.by

19 лет назад, в апреле 2002 года, белорусские хоккеисты провели один из самых необычных чемпионатов мира в своей истории. Главный тренер был занят в другой сборной, но это не помешало команде забросить 45 шайб в 5 матчах.



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Само присутствие сборной Беларуси в первом, а не элитном дивизионе в тот год было большим сюрпризом, ведь парой месяцев ранее наша команда вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв шведов. В более низкий дивизион белорусов отправила неудачная игра и своеобразный регламент чемпионата мира-2001.

Дело в том, что в начале 2000-х работало странное, но прибыльное для Международной федерации хоккея (ИИХФ) правило. В топ-дивизионе играла сборная Японии, которая по сути не могла вылететь из турнира. Чтобы формализовать это решение, ИИХФ во главе с Рене Фазелем придумала дальневосточный дивизион, в котором помимо японцев играли полулюбительские сборные Южной Кореи и Китая. Победитель этого мини-турнира получал путевку в элитный дивизион. Так сказать, в целях популяризации хоккея в регионе.

В 2001-м году белорусы заняли на чемпионате мира 14-е место, обогнав Норвегию и Японию. В другие годы этого было бы достаточно, чтобы остаться в высшем дивизионе, но азиаты имели иммунитет от вылета, потому в «пердив» отправилась сборная Беларуси.

После матчей со Швецией, Финляндией, США и Россией белорусскую команду теперь ждали встречи с Францией, Казахстаном, Нидерландами, Южной Кореей и Хорватией.

Наличие в группе экзотических на тот момент хорватов и корейцев объяснялось новыми правилами первого дивизиона (вскоре формат изменили). Тогда в первом дивизионе играло не 6 команд, а 12, разделенные на две группы. Для продвижения в высший дивизион необходимо было занимать первое место в шестерке.

Главным тренером белорусской сборной в 2002-м был Владимир Крикунов, но из-за занятости поехать на турнир в Эйндховен он не смог. Интересно, что Крикунов в тот период работал сразу с двумя сборными и во время ЧМ в первом дивизионе помогал Борису Михайлову готовить сборную России к матчам в высшем. Также он возглавлял нижнекамский «Нефтехимик», где через пару лет взошла звезда Михаила Грабовского.

В Нидерландах обязанности главного тренера исполнял Валерий Воронин. Также из-за неудобных сроков и травм белорусы обходились на турнире без ряда ведущих игроков: Александра Андриевского, Вадима Бекбулатова, Дмитрия Дудика, Олега Романова, Дмитрия Старостенко, Игоря Матушкина, Андрея Ковалева, Руслана Салея, Василия Панкова.



Вадим Бекбулатов и Александр Андриевский. Reuters

Впрочем, даже без них Воронин смог собрать вполне боеспособный состав, достаточно хороший для возвращения в элиту.

Вратари: Андрей Мезин, Сергей Шабанов, Леонид Гришукевич.

Защитники: Олег Хмыль, Александр Макрицкий, Александр Журик, Сергей Стась, Виктор Костюченок, Владимир Копать, Евгений Кривомаз, Александр Алексеев.

Нападающие: Владимир Цыплаков, Алексей Калюжный, Дмитрий Панков, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Константин Кольцов, Виктор Карачун, Геннадий Савилов, Эдуард Занковец, Сергей Заделенов, Олег Антоненко, Сергей Чернявский.

Начинать белорусам приходилось против Южной Кореи. Это сейчас корейцы побеждают нас со счетом 4:1, а тогда матчи с ними были экзотикой. Главному редактору «Прессбола» Владимиру Бережкову представители команды жаловались, что хоккеистов забирают в армию, и за три года службы они напрочь теряют хоккейные навыки. В свободное от матчей и легких тренировок время корейцы бегали по гостинице, измазывая друг друга зубной пастой и смеялись над покупками в секс-шопах. А ориентиром в мировом хоккее они почему-то считали Казахстан.

Играя вполсилы белорусы победили со счетом 12:1, а на следующий день с похожим настроем обыграли хорватов — 9:0. Уровень соперников был столь низок, что Валерий Воронин давал играть и Мезину, и Шабанову, выделяя каждому из голкиперов по полтора периода.

Казалось, уровень соперников сборной будет расти от матчу к матчу, но хозяева турнира ожидания, мягко говоря, не оправдали. Уже после первого периода белорусы громили Нидерланды со счетом 7:0, а суммарно победили 15:4. Единственным негативом той встречи стала полученная во втором периоде Андреем Мезиным травма.



Андрей Мезин. Фото: Reuters

Основной голкипер пропустил концовку матча с Нидерландами и всю встречу с Казахстаном. Подменявший его Сергей Шабанов ранее здорово выглядел на Олимпиаде, но чемпионат мира для бэкапа Мезина явно не задался: три пропущенных шайбы за период от Нидерландов и еще четыре в игре против Казахстана. К счастью, не самая надежная игра вратаря не помешала белорусам добиться четвертой победы — 6:4.

Таким образом, все решалось в матче с Францией, которая также не потеряла перед последним матчем ни одного очка. После 20 минут французы вели 1:0, но даже тогда было видно, что класс белорусов значительно выше. Что они и доказали в двух следующих периодах. Гол Расолько, дубль Цыплакова и 25 сэйвов Мезина позволили одержать уверенную победу 3:1 и с первой же попытки вернуться в топ-дивизион.

Белорусы забросили в итоге 45 шайб, а особенно активничали Алексей Калюжный и Владимир Цыплаков, которые за 5 матчей умудрились набрать по 19 и 18 очков соответственно.

Начало 2002-го года вообще было позитивным для белорусских хоккея и футбола. Хоккеисты дошли до полуфинала Олимпиады и вернули себе место в топ-дивизионе, юниоры с Грабовским и Андреем Костицыным в составе попали в топ-5 на чемпионате мира, а футболисты, собрав лучшее поколение в истории , обыгрывали Россию, Украину и Венгрию.

Увы, но продолжения эти успехи не получили. В следующем сезоне национальная сборная по хоккею вновь вылетела в «пердив», пропустив все тех же японцев, юниоры свой успех повторили лишь через 17 лет, а победы футболистов в товарищеских матчах вскоре трансформировались в провальные результаты в официальных поединках.