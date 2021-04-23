В Гомеле молодые люди задержали пьяного водителя

Источник материала: Tut.by

В Гомеле молодые люди проявили бдительность и задержали пьяного бесправника. Подробности сообщили в ГАИ.

Вечером 21 апреля молодые люди ехали по улице Ильича и обратили внимание на виляющий из полосы в полосу Audi. Парни сообщили об этом в ГАИ, а сами решили проехать за водителем. Мужчина свернул на 4-й переулок Ильича и остановился.

Молодые люди подошли к авто, забрали у водителя ключи и дождались приезда сотрудников ГАИ.

Как выяснилось, пьяным за руль сел 41-летний гомельчанин, который не имел прав, так как ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. На мужчину составили три административных протокола, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

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