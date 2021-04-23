Источник материала: АФН

Беларусь и Россия согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, осталось еще 2-3 серьезные программы, в том числе по налогообложению. Об этом заявил Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве.

«Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт - прим.). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение - известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что они с Путиным в конце прошлого года наметили программу совместных действий.

«Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю: Михаил Владимирович (премьер-министр России Михаил Мишустин) приехал, выступил, как академик. У него получилось очень мощно, рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу», - рассказал Лукашенко, комментируя визит Мишустина в Минск 16 апреля.

Лукашенко отметил, что летом запланирован Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область.

«А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», - сказал Лукашенко.

В конце 2019 года Беларусь и Россия подготовили 31 интеграционную дорожную карту. Позднее несколько карт объединили и в итоге их стало меньше. Между тем тогда стороны не пришли к компромиссу, в том числе связанным с вопросами нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября прошлого года переговоры по дорожным картам возобновились. Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по интеграции в мае 2021 года. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.

Дорожная карта налоговой политики оставалась одной из тех, которые не были согласованы. По итогам состоявшихся 22 февраля переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко сообщил, что вопрос сближения налоговых систем двух государств будет рассмотрен в ближайшее время. Путин отправил 16 апреля в Минск Мишустина, который разъяснил суть российских предложений по интеграции налоговых систем двух стран в рамках работы над дорожными картами.