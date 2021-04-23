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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о 51-м штате

23.04.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Палата представителей Конгресса США 22 апреля одобрила законопроект, который преобразует федеральный округ Колумбия в 51-й штат страны. Об этом информирует Business Insider.

Законопроект предусматривает, что став 51-м штатом, федеральный округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США.

Но этот проект еще должен быть одобрен Сенатом, который сейчас разделен 50 на 50 между демократами и республиканцами.

Республиканцы, которые выступают против нового статуса округа Колумбия, утверждают, что законопроект является неконституционным и имеет целью "захват власти" демократами, указывая на большинство демократических избирателей в округе.

Как сообщалось, Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат в стране. Новая административная единица будет названа в честь американской иконы соблюдения гражданских прав Фредерика Дугласа. При этом федеральные здания останутся вне территории нового штата.

 
 
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Палата представителей Конгресса США 22 апреля одобрила законопроект, который преобразует федеральный округ Колумбия в 51-й штат страны. Об этом информирует Business...
 
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