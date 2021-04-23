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Санэпидемслужба Минска разрешила пить воду в трех районах Минска

23.04.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска оценила качество водопроводной воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», в ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в этих трех районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям.

По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом.

«Вода может быть использована в питьевых целях», - считают в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба Минска оценила качество водопроводной воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах.
 
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