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Стартовал климатический саммит с участием 40 стран: какие вопросы обсуждаются

23.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 22 апреля, стартовал саммит по вопросам климата. Дата выбрана неслучайно, ведь именно вчера отмечался международный День Земли.

Стартовал климатический саммит с участием 40 стран: какие вопросы обсуждаются
Фото: Pixabay
Организаторами мероприятия выступили Соединённые Штаты Америки, сообщают информационные агентства. Подробности - на сайте belnovosti.by

Участие в климатическом саммите принимают государственные лидеры 40 стран, включая президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча проходит в онлайн-формате. Ожидается, что мероприятие будет продолжаться два дня.

Какие вопросы обсуждаются

Отмечается, что избранный в прошлом году американский лидер планировал организовать мероприятие в начале своего президентского срока.

Целью Джо Байдена было обеспечение сотрудничества между странами мира в вопросе борьбы с климатическими изменениями.

Государственные лидеры могут объединить усилия для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу.

Подобное решение позволит остановить процесс глобального потепления.

Планируется обсудить и финансовую сторону вопроса, ведь для его решения нужна мобилизация финансирования.

Для каждого политика, принимающего участие в саммите, будет выделено время для выступления.

Президенты и главы правительств расскажут, какие проблемы появились в представляемых ими странах в результате изменений климата.

Выступление Билла Гейтса

Как сообщают зарубежные СМИ, 23 апреля участие в мероприятии должен принять американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс.

Основатель корпорации Microsoft расскажет о развитии «зелёных» технологий.

Также не исключено, что ещё одним участником саммита станет бизнесмен, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
 
 
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В четверг, 22 апреля, стартовал саммит по вопросам климата. Дата выбрана неслучайно, ведь именно вчера отмечался международный День Земли.
 
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