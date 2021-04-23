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Минздрав приостановил деятельность аптечной сети в Гродненской области

23.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Деятельность аптек в Гродно и Лиде, принадлежащих ООО "Арника-Люкс", приостановлена решением Министерства здравоохранения Беларуси.

Отдельными организациями частной формы собственности не приняты меры по снижению цен, отметили в Комитете госконтроля.

"Результаты мониторингов показали, что большинство аптечных сетей приняли меры по снижению цен на лекарства", – говорится в сообщении КГК.

последует

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Меры реагирования применили "за нарушение лицензионных требований по результатам контрольных мероприятий Комитета госконтроля".
 
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