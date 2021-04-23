|
Минздрав приостановил деятельность аптечной сети в Гродненской области
23.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Деятельность аптек в Гродно и Лиде, принадлежащих ООО "Арника-Люкс", приостановлена решением Министерства здравоохранения Беларуси.
Отдельными организациями частной формы собственности не приняты меры по снижению цен, отметили в Комитете госконтроля.
"Результаты мониторингов показали, что большинство аптечных сетей приняли меры по снижению цен на лекарства", – говорится в сообщении КГК.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры реагирования применили "за нарушение лицензионных требований по результатам контрольных мероприятий Комитета госконтроля".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)