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На те же грабли: Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о новом романе
23.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников: не успела поп-дива разойтись с женихом, как спровоцировала слухи о новом романе.
Лопес
По словам источников издания Us Weekly, на съемках Лопес действительно много времени проводила с Кравицем и теперь они больше, чем просто друзья.
Отмечается, что знаменитости общались и ранее: Лопес и Кравиц ходят в один и тот же фитнес-клуб, а Ленни даже стал преподавателем музыки для дочки Джей Ло, научив девочку играть на гитаре. Но, несмотря на все плюсы, близкие звезды беспокоятся за нее, ведь Лопес как будто пытается встать на те же грабли.
"Ленни намного приятнее Родригеса, но он такой же игрок. Да, Джен никогда не хотела быть одна, но ей стоит быть осторожнее", - отметил инсайдер.
Слухи о новом романе поп-дивы появились пару недель назад и подкрепились тем, что стала
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