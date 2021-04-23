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Доллар с ходу потерял две копейки, а евро — больше трех
Источник материала: Onliner
На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали пятничные торги. Доллар недавно откатился к своей планке двухмесячной давности и продолжает проседать, за ним пошел и евро. Теперь пришло время новых рекордов: у доллара побит трехмесячный минимум, рубль идет вверх.
На старте торгов американская валюта потеряла целых 2,14 копейки. Доллар остановился на отметке 2,5733. Это его минимум за последние 3 месяца.
Евро потерял аж 3,32 копейки. Его покупали и продавали по 3,0921.
Сотня российских рублей прибавила 2,71 копейки. Она стоит 3,4222.
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