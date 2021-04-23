Доллар с ходу потерял две копейки, а евро — больше трех

Источник материала: Onliner

На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали пятничные торги. Доллар недавно откатился к своей планке двухмесячной давности и продолжает проседать, за ним пошел и евро. Теперь пришло время новых рекордов: у доллара побит трехмесячный минимум, рубль идет вверх.

На старте торгов американская валюта потеряла целых 2,14 копейки. Доллар остановился на отметке 2,5733. Это его минимум за последние 3 месяца.

Евро потерял аж 3,32 копейки. Его покупали и продавали по 3,0921.

Сотня российских рублей прибавила 2,71 копейки. Она стоит 3,4222.

В четверг доллар потерял 0,33 копейки и стоил 2,5947. Евро подрос на 0,44 копейки, до 3,1253. Российский рубль также прибавил 1,37 копейки и замер на отметке 3,3951 белорусского за сотню.