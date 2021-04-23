ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар с ходу потерял две копейки, а евро — больше трех

23.04.2021 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали пятничные торги. Доллар недавно откатился к своей планке двухмесячной давности и продолжает проседать, за ним пошел и евро. Теперь пришло время новых рекордов: у доллара побит трехмесячный минимум, рубль идет вверх.

На старте торгов американская валюта потеряла целых 2,14 копейки. Доллар остановился на отметке 2,5733. Это его минимум за последние 3 месяца.

Евро потерял аж 3,32 копейки. Его покупали и продавали по 3,0921.

Сотня российских рублей прибавила 2,71 копейки. Она стоит 3,4222.

В четверг доллар потерял 0,33 копейки и стоил 2,5947. Евро подрос на 0,44 копейки, до 3,1253. Российский рубль также прибавил 1,37 копейки и замер на отметке 3,3951 белорусского за сотню.

Электроштопор для быстрого и эффектного открывания бутылок


Электроштопор Huo Hou Electric Wine Opener HU0027
7 отзывов
электроштопор (штопор), пластик, питание от аккумулятора
–11%60,00 р.
18 предложений
Набор для бара Prestigio Bolsena PWO101BK
набор для бара (аэратор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), сталь, питание от аккумулятора
99,00 р.
8 предложений
Набор для бара Huo Hou HU0090
1 отзыв
набор для бара (аэратор/нож для горлышка бутылки/пробка для бутылки/электроштопор), пластик, питание от аккумулятора
–19%150 р.
13 предложений
Все аксессуары для бара в Каталоге

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали пятничные торги. Доллар недавно откатился к своей планке двухмесячной давности и продолжает проседать, за ним...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь этих знаков Зодиака перевернется с ног на голову в мае: избранных - четверо!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by