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«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

23.04.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После университета Андрей сомневался, стоит ли идти в IT, и сперва начал карьеру в другой отрасли. Но со временем интерес к «айтишке» и зарплаты в этой сфере перевесили, что привело к курсам тестировщика и долгим поискам работы. Теперь Андрей занимает позицию QA-инженера в компании BGaming. В рамках спецпроекта BGaming с Onliner айтишник рассказал, почему доходы у QA не такие высокие, как у разработчиков, в чем отличие тестировщика от QA и почему автоматизированное тестирование не заменит ручное.

Из проектировщика в QA

— Как и почему стал работать QA-инженером?

— Это не сразу после университета произошло. Я много лет работал проектировщиком зданий — приложил руку к большинству магазинов крупных сетей. В 2008 году окончил БГУИР, и тогда входной порог в IT был не очень: зарплаты далеко не такие, как сейчас, об IT мало говорили, не было такого количества специальностей. Поэтому часть нашей университетской группы ушла в IT, а часть, включая меня, нет. Думаю, надо было еще тогда выбирать IT: после 2008 года как-то все, кроме IT, развивалось не очень хорошо.

Уже потом, ближе к 30 годам, понял, что хочу работать в IT. Оно накапливалось: я часто менял работу, меня переманивали из одной компании в другую, бюрократия в проектном деле процветала, не хватало ни нервов, ни терпения. И сказались кризисы 2009, 2011 и 2014 годов.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

В общем, я окончил курсы QA. И тогда стало ясно, что попасть в IT в моем возрасте не очень-то и просто. Все хотят брать молодых: они, наверное, более гибкие. Возможно, проще было пойти на разработчика: их сейчас дикая нехватка, а QA очень много. И почти всем работодателям нужны люди с опытом. Я бы советовал идти в разработку, автоматизацию или другие технические направления. Но нужно понимать, какая это работа, не всем она зайдет.

На нетехнические направления, такие как проектный менеджмент или бизнес-анализ, тоже не очень просто попасть «джуном». Полгода назад я окончил курс PM+BA, и, судя по чату нашей группы, люди по-прежнему ищут работу. Про чью-то победу в плане трудоустройства не слышно.

— Сколько времени искал работу?

— Долго, но там была интересная ситуация. Я окончил курс лучше всех, и меня пригласили на собеседование в ту же компанию, которая проводила курс. Но есть чувство, что звали скорее ради галочки. Потом пошел на собеседование в похожую компанию, там меня согласились взять. Затем сказали, что их покупают, будет реструктуризация и нужно подождать. Я прождал месяца три, мне надоело — и уже тогда нашел другую работу. То есть я был всего на трех собеседованиях, но суммарно потратил на поиски полгода.

Причем там работал разработчик — человек лет 40, без опыта. И его всячески восхваляли. Думаю, «джунам» и людям в возрасте проще попасть в IT через разработчика.

— Зарплаты у разработчиков выше, чем у QA?

— Если в целом смотреть на одну «весовую категорию» — мидлы в обоих случаях, например, — то да, у разработчиков зарплаты выше. Даже значительно выше. Видимо, потому что работа QA требует знаний «вширь», а разработчика — большей подготовки, большего объема «глубинных» знаний.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

Тестировщик и QA — в чем разница

— Опиши суть работы QA.

— Суть — в проверке работоспособности какой-либо системы. Задачи QA сильно связаны с тестированием, и многие QA-специалиста называют тестировщиком. Пожалуй, QA действительно основную часть времени тестирует руками, например, приложение, он выполняет все кейсы прямо как пользователь (если речь о тестировании клиентской части), составляет текстовую документацию. Но все же функции QA шире: здесь речь идет об обеспечении качества в целом.

Нужно на всех этапах разработки смотреть, чтобы продукт не был сложным для его поддержания, вникнуть в природу дефекта: нужно разобраться, почему он возник, и предоставить эту информацию разработчику для «фикса».

Но не всегда это получается без проверки кода. Еще я бы упомянул составление тестовой документации по продукту. То есть мы работаем от момента начала разработки и до поддержки уже после выхода. А тестирование само по себе — это просто проверка работоспособности или всей системы, или какого-то ее компонента согласно тестовой документации.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

— Можно сказать, что тестировщик в карьерной лестнице стоит ниже QA?

— Я не видел людей, которые считают тестировщиков более низшими специалистами. На ранних стадиях, сразу после курсов, наверняка все занимаются только тестированием. И мало в каких компаниях больше внимания уделяется чему-то, кроме непосредственно тестирования. Все тестировщики обычно называют себя QA, и какого-то различия нет: мол, я QA, а вот я тестировщик.

Постепенно, узнавая продукт при тестировании, начинаешь понимать, как он устроен — и уже мыслишь как разработчик. Когда тебя зовут на митинги по созданию чего-то, ты можешь прогнозировать, допустим, что такое-то решение будет плохим для проекта. Когда понимаешь, как должен работать продукт не только с бизнес-стороны, но и в техническом плане, и когда можешь не просто выявлять дефекты, а и понимать их природу, тогда тестировщик становится QA.

— Почему разработчики сами не видят, что какое-то решение так себе?

— Разработчикам дают конкретные задачи, а всей картины они порой могут не видеть. Задачу поставили: нужно сделать то и то. А QA тестирует уже все целиком, и он понимает: часть, сделанная одними разработчиками, взаимодействует с другими частями, за которые отвечали другие разработчики. И он может сказать, где какие подводные камни обнаружились.

— Возьмем веб-игру, почтовое приложение и мессенджер: один QA может с одинаково хорошим результатом протестировать настолько разные продукты?

— Если сталкивается в первый раз, наверное, вряд ли. Например, я могу быть крутым QA на каких-нибудь e-commerce-проектах и буду знать все от «а» до «я». Но если меня позовут в игры, то там мидл или даже «джун» окажутся в чем-то толковее меня. То есть нужно знать продукт.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

— Тестирование идет на всех поддерживаемых устройствах и версиях ПО?

— В случае с веб-продуктами ситуация простая: почти все браузеры используют ядро Chrome, то есть у них и баги одинаковые. Реально проблемным был Explorer, но потом Microsoft перенесла Edge на Chromium, и дышать стало легче. А так еще мобильный Safari своеобразный, да и в целом iOS. Там и баги нетривиальные появляются, некоторые старые движки тяжело поддерживать. И Apple часто что-то меняет, переделывает, а потом у нас все ломается.

Наши разработчики говорят, что Safari будет хорошим, когда его напишут на Chromium.

QA — это финальная точка в разработке

— Компания делает новую игру, тебе дают первую версию. Как обычно проходит тестирование?

— Обычно целую версию не дают — есть отдельные ее компоненты. И эти компоненты я проверяю на взаимодействие. А полная игра будет готова уже перед релизом, когда происходит приемочное тестирование. Здесь она тестируется уже полностью. Мы тестируем не только то, что видит и с чем взаимодействует пользователь, ведь еще есть серверная часть, которую тоже нужно проверить. Но это, как правило, происходит на более ранних стадиях.

— От QA может зависеть выход игры в срок? Допустим, когда в предрелизной версии находишь что-то критическое.

— Да. QA — это финальная точка. Если игра не будет протестирована, ее не выпустят. Тогда уже либо в ночь перед релизом тестировать, либо переносить выход. Но я не помню, чтобы такое происходило.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

— Какие ошибки самые распространенные?

— Чаще всего это минорные UI-баги на клиенте: что-то не так отображается, где-то текстура не такая, как на макетах. Функциональные и большие баги — большая редкость.

— Тестирование идет по чек-листу либо просто перебираешь все подряд функции продукта?

— Есть чек-лист, который я сам же и составлял. Но он, пожалуй, больше подходит для молодых специалистов. Я люблю тестировать все подряд, что в голову придет. В принципе, тот же чек-лист я помню наизусть и по нему тоже прохожусь.

— Чем занимаются тестировщики и QA, когда новых продуктов нет?

— В моем случае такого не бывает, но, вообще, занимаются документацией. Каждую игру нужно подробно описать, потому что у каждой свои фичи. И это полезно, когда приходит новый человек: документация помогает ему быстро влиться и узнать особенности продукта.

— Тестировщика лишают премии за баг в релизной версии продукта?

— Я такого не встречал. (Смеется.) Если случилось что-то серьезное и это повлекло за собой убытки для компании, то, конечно, «косяк» неприятный. Не знаю, стоит ли наказывать за такое, но тестировщик должен чувствовать себя очень плохо, раз пропустил такой баг.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

— Автоматизированное тестирование вытеснит ручное?

— Нет. Что такое автоматизированное тестирование? Это та рутинная работа, которую человек не может выполнять каждый день: она слишком нудная. Поэтому автоматизатор пишет код, который автоматизирует часть работы. Все равно будет разрабатываться что-то новое, что нужно будет проверять руками.

Наверное, есть сферы, где мануальщики не нужны, — думаю, это серверная часть. Год назад я окончил курсы автоматизаторов на Python, и там как раз были кейсы про серверы и базы данных. Мы думали покрыть наши игры автотестами, но пока что остаемся на ручном режиме. К тому же мануальное тестирование происходит быстрее, хотя в долгосрочной перспективе автоматизация себя окупает.

Кем может стать QA

— Какой карьерный путь у тестировщика?

— Как и везде: джуниор, мидл, сеньор — можно дойти до лида. А дальше можно пойти куда угодно — к примеру, DevOps или бизнес-анализ. Многие идут в менеджеры или в разработчики. Обычно говорят, что часто QA становятся разработчиками, но почему-то среди моих знакомых больше менеджеров. Если нравится общаться с людьми, тогда есть смысл идти в менеджеры, а когда технарь до мозга костей — лучше, наверное, в разработку.

«Гуманитариям здесь тяжеловато». Правда о работе QA-инженера из первых уст

— Почему считается, что в IT проще всего попасть через тестирование?

— Курсы тестировщика занимают меньше времени, чем, например, разработчика. И на ранних стадиях это довольно просто — думаю, справится практически любой. А развиваться дальше будет труднее. Если ты не технического склада ума, то вряд ли получится.

Гуманитариям здесь тяжеловато. Нужно понимать специфику: как что-то делает разработчик. Когда этого понимания нет, придется тратить много времени на кейс, который может оказаться элементарным и проверяться в два клика.

— Курсы короче, потому что это проще?

— По сути, мы все являемся тестировщиками. Зашел на сайт, прошел форму регистрации — вот ты уже заодно и протестировал ее. Тестировщику нужно показывать на курсах: открываете форму, проверяете поля на валидность, заносите все в баг-трекер. А дальше уже зависит от сферы, в которую попадет тестировщик. То есть входной порог очень низкий, но никто не говорит, что дальше будет так же легко.

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После университета Андрей сомневался, стоит ли идти в IT, и сперва начал карьеру в другой отрасли. Но со временем интерес к «айтишке» и зарплаты в этой сфере...
 
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