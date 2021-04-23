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Праздник 23 апреля: самые важные приметы и запреты, у кого именины

23.04.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 23 апреля: самые важные приметы и запреты, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
Дата 23 апреля 2020 года в народном календаре получила прозвище Терентий Маревный.

В нашем материале ниже читайте обо всех приметах и запретах в этот день. Также мы расскажем, кто в эту дату празднует именины.

Православные в этот день почитали память мученика Терентия и его жены. Также 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода.

Согласно приметам, в этот день нельзя свататься и делать предложения возлюбленным. В противном случае этот брак будет обречен на провал. Наши предки верили, что в семье будут постоянные ссоры и измены.

Главные приметы и поверья этого дня:


Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.

Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

После марева жди бурь.

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя петь и танцевать, также не рекомендуется справлять громко день рождения.

Нельзя употреблять спиртное в этот день.

Нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.

Именинники 23 апреля: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.

К слову, сны, увиденные в эту ночь, могут быть вещими. Особенно это касается ярких, хорошо запоминающихся сновидения. По некоторым данным, они могут исполниться в течение недели.
 
 
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Именинники 23 апреля: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.
 
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