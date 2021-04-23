Источник материала: UDF



На Скидельском сахарном комбинате / Из архива БЕЛТА

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«Плата за предоставление гарантий правительства... производится в размере 0,01% от суммы кредита», — отмечается в постановлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство даст гарантии в погашении кредитов трёх сахарных заводов Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат.

Упомянутые средства нужны для финансирования закупки продукции растениеводства урожая этого года, «поставляемой для республиканских государственных нужд». Выдаются кредиты предприятиям на срок до одного года. В документе отмечается, что общий объем гарантированных кредитов составляет 120 миллионов рублей — по 40 млн каждому.Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат. Получается, что этому предприятию гарантии правительства не нужны.