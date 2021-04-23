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Правительство даст гарантии в погашении кредитов трёх сахарных заводов

23.04.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правительство даст гарантии в погашении кредитов трёх сахарных заводов
На Скидельском сахарном комбинате / Из архива БЕЛТА
Белорусское правительство в этом году даст Беларусбанку гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам трёх сахарных заводов — из Городеи, Жабинки и Скиделя. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Упомянутые средства нужны для финансирования закупки продукции растениеводства урожая этого года, «поставляемой для республиканских государственных нужд». Выдаются кредиты предприятиям на срок до одного года. В документе отмечается, что общий объем гарантированных кредитов составляет 120 миллионов рублей — по 40 млн каждому.

«Плата за предоставление гарантий правительства... производится в размере 0,01% от суммы кредита», — отмечается в постановлении.


Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат. Получается, что этому предприятию гарантии правительства не нужны.
 
 
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Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат.
 
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