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Правительство даст гарантии в погашении кредитов трёх сахарных заводов
Источник материала: UDF
На Скидельском сахарном комбинате / Из архива БЕЛТА
Упомянутые средства нужны для финансирования закупки продукции растениеводства урожая этого года, «поставляемой для республиканских государственных нужд». Выдаются кредиты предприятиям на срок до одного года. В документе отмечается, что общий объем гарантированных кредитов составляет 120 миллионов рублей — по 40 млн каждому.
«Плата за предоставление гарантий правительства... производится в размере 0,01% от суммы кредита», — отмечается в постановлении.
Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат. Получается, что этому предприятию гарантии правительства не нужны.
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Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат.
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