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Санстанция разрешила пить воду из кранов после аварии в трех районах Минска
Источник материала: Навiны
Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила после аварии в столице использовать воду из кранов для питья.
Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, лабораторные исследования питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы показали «стабилизацию качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям. По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом».
По данным МЧС,
Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал две возможные причины аварии: повреждение трубопровода при строительно-монтажных работах и износ металла водопроводной трубы.
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак
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Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила после аварии в столице использовать воду из кранов для питья.
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