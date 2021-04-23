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Санстанция разрешила пить воду из кранов после аварии в трех районах Минска

23.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила после аварии в столице использовать воду из кранов для питья.

Санстанция разрешила пить воду из кранов после аварии в трех районах Минска
Фото pixabay.com

Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, лабораторные исследования питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы показали «стабилизацию качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям. По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом».

По данным МЧС, происшествие случилось накануне примерно в девять часов вечера в столице по улице Уборевича, 176.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал две возможные причины аварии: повреждение трубопровода при строительно-монтажных работах и износ металла водопроводной трубы.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак призвала жителей пострадавших районов, «до получения результатов исследований использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду».

 

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Теги: Минск
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила после аварии в столице использовать воду из кранов для питья.
 
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