|
Посол США Джули Фишер назвала главную угрозу власти Лукашенко
Источник материала: Навiны
По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами.
Она напомнила, пишет
Фишер считает, что власть Лукашенко вряд ли продлится долго, если он не наладит контакт с белорусским народом.
«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем», — сказала посол во время визита в Литву, где она планирует встретиться с белорусскими продемократическими активистами.
«Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует», — добавила она.
«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», — сказала Фишер.
По словам Фишер, у Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада, однако в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)