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Посол США Джули Фишер назвала главную угрозу власти Лукашенко

23.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами.

Посол США Джули Фишер назвала главную угрозу власти Лукашенко

Она напомнила, пишет «ГА», что в Беларуси тысячи людей были задержаны, многие оппозиционеры бежали из страны или попали в тюрьму.

Фишер считает, что власть Лукашенко вряд ли продлится долго, если он не наладит контакт с белорусским народом.

«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем», — сказала посол во время визита в Литву, где она планирует встретиться с белорусскими продемократическими активистами.

«Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует», — добавила она.

«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», — сказала Фишер.

По словам Фишер, у Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада, однако в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать.

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По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, Александр Лукашенко вряд ли останется у власти надолго, если продолжит жестко расправляться с оппонентами.
 
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