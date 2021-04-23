В Мстиславском районе подросток едва не погиб после удара током

В Мстиславском районе 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами, полученными от поражения электротоком.



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Происшествие случилось накануне в полдень на озере возле деревни Гуторовщина. Как сообщили в МЧС, удар он получил в «результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач во время рыбалки».