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В Мстиславском районе подросток едва не погиб после удара током
Источник материала: Навiны
В Мстиславском районе 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами, полученными от поражения электротоком.
Происшествие случилось накануне в полдень на озере возле деревни Гуторовщина. Как сообщили в МЧС, удар он получил в «результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач во время рыбалки».
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В Мстиславском районе 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами, полученными от поражения электротоком.
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