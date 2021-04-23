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В Мстиславском районе подросток едва не погиб после удара током

23.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Мстиславском районе 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами, полученными от поражения электротоком.

В Мстиславском районе подросток едва не погиб после удара током
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Происшествие случилось накануне в полдень на озере возле деревни Гуторовщина. Как сообщили в МЧС, удар он получил в «результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач во время рыбалки».

 

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В Мстиславском районе 15-летний подросток был госпитализирован с ожогами, полученными от поражения электротоком.
 
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