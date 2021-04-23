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На трассе М1 под Минском Mercedes сбил лося - пострадали два человека

23.04.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 23 апреля под Минском. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 02.00 на 386-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ 60-летний водитель Mercedes, двигаясь в направлении России, сбил лося, который внезапно вышел на дорогу.


В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Также в аварии пострадал 27-летний пассажир. Его госпитализировали.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла около 02.00 на 368-м километре трассы.
 
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