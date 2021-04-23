|
На трассе М1 под Минском Mercedes сбил лося - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла ночью 23 апреля под Минском. Об этом
По информации инспекторов, около 02.00 на 386-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ 60-летний водитель Mercedes, двигаясь в направлении России, сбил лося, который внезапно вышел на дорогу.
В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Также в аварии пострадал 27-летний пассажир. Его госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла около 02.00 на 368-м километре трассы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)