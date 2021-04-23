С площадкой на крыше, террасами и тренажеркой. В центре Гродно начали строить интересную пятиэтажку

Источник материала: Tut.by

В Гродно рядом с железнодорожным вокзалом построят пятиэтажный жилой дом с тренажерным залом, воркаут-площадкой и зоной отдыха на крыше. Он появится на улице Менделеева, 30, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Дом повышенной комфортности построят на месте заброшенного старого одноэтажного дома, который был продан на аукционе.

Несмотря на то, что стройка еще находится на стадии заливки фундамента, из 20 квартир в новой пятиэтажке уже уже продано восемь. Причем на сегодня квадратные метры в будущем доме — одни из самых дорогих в городе.

Участок вместе со старым зданием выкупила на аукционе компания ОРРСА, которая поострила первый похожий дом на Буденного, 28, сейчас достраивает такой же на Титова у клуба «Пушкин» и ведет строительство жилья на Буденного.



Такой дом стоял на месте, где сейчас идут строительные работ. Фото: vgr.by

Дом на Менделеева будет пятиэтажным, с зоной отдыха на крыше.

Первый этаж будет отдан под бизнес — там будут расположены 7 коммерческих помещений. Остальные этажи займут квартиры — всего их будет 20 штук. По площади они занимают от 56 до 81 «квадрата».

В квартирах будут и балконы, и лоджии. При этом все балконы будут с навесами, а все лоджии остеклены и утеплены с использованием алюминиевого теплого профиля. Все окна будут увеличенного размера, а подоконники — гранитными.









На каждом этаже, обещают, будут кладовки с роллетами.

Будет хоть и небольшой, но свой тренажерный зал.

С тыльной части дома разместят внутренний закрытый дворик, проведут ландшафтное озеленение и поставят детскую и воркаут-площадки. Будет парковка на 12 машино-мест, а также отдельный паркинг еще на 10 мест. Будет и велопарковка. На крыше обустроят зону отдыха.









Закончить строить дом планируют к октябрю этого года.

Несмотря на то, что еще сейчас идут подготовительные к фундаменту работы, квартиры в доме уже можно купить. Из 20 уже 8 выкуплены, еще одна забронирована.

Квадратный метр здесь стоит 950 долларов.

«Однушка» с террасой обойдется в 68,3 тысяч долларов, двухкомнатная — от 60 тысяч до 71,8 тысяч долларов, «трешка» — от 70,7 тысяч до 76,4 тысяч долларов.