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С площадкой на крыше, террасами и тренажеркой. В центре Гродно начали строить интересную пятиэтажку
Источник материала: Tut.by
В Гродно рядом с железнодорожным вокзалом построят пятиэтажный жилой дом с тренажерным залом, воркаут-площадкой и зоной отдыха на крыше. Он появится на улице Менделеева, 30,
Дом повышенной комфортности построят на месте заброшенного старого одноэтажного дома, который был продан на аукционе.
Несмотря на то, что стройка еще находится на стадии заливки фундамента, из 20 квартир в новой пятиэтажке уже уже продано восемь. Причем на сегодня квадратные метры в будущем доме — одни из самых дорогих в городе.
Участок вместе со старым зданием выкупила на аукционе компания ОРРСА, которая поострила первый похожий дом на Буденного, 28, сейчас достраивает такой же на Титова у клуба «Пушкин» и ведет строительство жилья на Буденного.
Дом на Менделеева будет пятиэтажным, с зоной отдыха на крыше.
Первый этаж будет отдан под бизнес — там будут расположены 7 коммерческих помещений. Остальные этажи займут квартиры — всего их будет 20 штук. По площади они занимают от 56 до 81 «квадрата».
В квартирах будут и балконы, и лоджии. При этом все балконы будут с навесами, а все лоджии остеклены и утеплены с использованием алюминиевого теплого профиля. Все окна будут увеличенного размера, а подоконники — гранитными.
На каждом этаже, обещают, будут кладовки с роллетами.
Будет хоть и небольшой, но свой тренажерный зал.
С тыльной части дома разместят внутренний закрытый дворик, проведут ландшафтное озеленение и поставят детскую и воркаут-площадки. Будет парковка на 12 машино-мест, а также отдельный паркинг еще на 10 мест. Будет и велопарковка. На крыше обустроят зону отдыха.
Закончить строить дом планируют к октябрю этого года.
Несмотря на то, что еще сейчас идут подготовительные к фундаменту работы, квартиры в доме уже можно купить. Из 20 уже 8 выкуплены, еще одна забронирована.
Квадратный метр здесь стоит 950 долларов.
«Однушка» с террасой обойдется в 68,3 тысяч долларов, двухкомнатная — от 60 тысяч до 71,8 тысяч долларов, «трешка» — от 70,7 тысяч до 76,4 тысяч долларов.
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В Гродно рядом с железнодорожным вокзалом построят пятиэтажный жилой дом с тренажерным залом, воркаут-площадкой и зоной отдыха на крыше. Он появится на улице...
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