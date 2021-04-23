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Honda показала новый кроссовер HR-V в исполнении для европейского рынка

23.04.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в феврале японская компания рассекретила у себя на родине новый субкомпактный кроссовер Vezel. Вслед за Японией машина третьего поколения — уже под именем HR-V — добралась до Европы.


Новый HR-V немного подрос в длину — до 4,33 м, сохранив при этом колесную базу предшественника (2,61 м). Салон, если верить Honda, стал просторнее — и в первую очередь на втором ряду: пространства для ног седоков прибавилось на 3,5 см. Заявленный дорожный просвет — 19,5 см.



Одна из интересных особенностей интерьера нового HR-V — боковые вентиляционные дефлекторы с индивидуальными рукоятками регулировки воздушного потока. Комбинация приборов — со встроенным 7-дюймовым дисплеем, а мультимедиа-система располагает тачскрином диагональю 9 дюймов, передатчиком Wi-Fi, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto и возможностью обновления «по воздуху».


На европейском рынке новый HR-V будет предлагаться только с гибридной установкой e: HEV. Это 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, совмещенный с ним мотор-генератор и отдельный тяговый электродвигатель (131 л.с. и 253 Нм крутящего момента), вращающий колеса. На малых и средних скоростях машина передвигается на электротяге, а ДВС при этом может быть включен для привода генератора и пополнения заряда в батарее, но на высоких скоростях ведущие колеса приводятся напрямую от бензинового мотора. Трансмиссия — с фиксированным передаточным числом, при этом HR-V может иметь как передний, так и полный привод с муфтой на задней оси.


Также новый HR-V оснащен комплексом Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем, мониторингом дорожной разметки и системой автоматического торможения.


У европейских дилеров новый кроссовер появится в конце текущего года.

 
 
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Еще в феврале японская компания рассекретила у себя на родине новый субкомпактный кроссовер Vezel. Вслед за Японией машина третьего поколения - под именем HR-V -...
 
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