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Ущерб - более 500 тысяч долларов. В Беларуси задержана группа кибермошенников
Источник материала: Tut.by
В Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов. Об этом
Как рассказал в своем
— Сотрудниками главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь совместно с ГУВД Мингорисполкома и УВД Минской области установлены и задержаны более 20 лиц, которые занимались данным видом преступной деятельности, — отметил Владимир Зайцев.
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В телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей.
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