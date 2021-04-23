Ущерб - более 500 тысяч долларов. В Беларуси задержана группа кибермошенников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Как рассказал в своем комментарии заместитель начальника ГУПК Владимир Зайцев, в последнее время «значительно увеличилось количество преступлений, совершенных путем вишинга». Так, в телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей.

Вишинг — это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и так далее), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

— Сотрудниками главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь совместно с ГУВД Мингорисполкома и УВД Минской области установлены и задержаны более 20 лиц, которые занимались данным видом преступной деятельности, — отметил Владимир Зайцев.