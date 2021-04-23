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Дочь Юлии Слуцкой: «Срок содержания под стражей продлили еще на два месяца»

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам Александры Слуцкой, не ведутся следственные действия с ее мамой — основательницей Пресс-клуба, а также программным директором Аллой Шарко, финансовым директором Сергеем Ольшевским, оператором Петром Слуцким.

Дочь Юлии Слуцкой: «Срок содержания под стражей продлили еще на два месяца»

Юлия Слуцкая

— Результатов налоговой проверки нет. Якобы ущерб, который насчитали ещё в самом начале, давно погашен нами, родственниками, — написала Александра Слуцкая. — …Они просто сидят. Холодная, черная и страшная ночь пока продолжается.

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Следственные действия с фигурантами «дела Пресс-клуба» не ведутся.
 
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