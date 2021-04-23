Минлесхоз опровергает информацию о беспощадной вырубке лесов

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"Интернет накануне облетело «громкое» видео от одного из польских спутниковых телеканалов о том, что под Борисовом до такой степени вырубают и распродают все, что «страшно смотреть». А нам просто стало страшно от безграмотности автора ролика и «журналистов», которые даже не попытались проверить информацию и выяснить, что же это за рубка.





Для тех, кто уважает себя настолько, чтобы не штамповать примитивные фейки, мы постараемся пояснить: речь идет о Гливинском лесничестве Борисовского района. Это примерно в 20 километрах от города. Назвать данный участок глушью – такое себе сравнение.





Рубка там была главного использования – убирали «урожай» спелой и перестойной древесины. Собственно, именно для этого, и выращивался «гениальный лес», как его назвала автор ролика", - прокомментировали в ведомстве.





В ведомстве добавили, что ни в Борисовском, ни в каком другом районе никто и ничего «беспощадно» не вырубает». Все рубки являются плановыми.





"Мы надеемся, что данное сообщение дойдет и до тех телеграм-каналов, которые сегодня резко и вдруг неожиданно стали рассуждать о некой «экологической катастрофе в Беларуси».





Для вас, начинающие блогеры, мы обозначим лишь одну цифру: 1 миллиард 857,6 миллионов кубометров. Это общий запас лесных насаждений Беларуси. Уже в ближайшие дни в борисовской «глуши» будут создавать новый лес. Мы приглашаем говорунов поработать руками и сделать действительно полезное дело на благо нашей страны", - заявили в Минлесхозе.







