Кризис - это надолго: в банках снова подскочили ставки по рублевым вкладам

Банки Беларуси после августовских событий 2020 года резко повысили ставки по рублевым вкладам на срок до года, сохраняя ставки по депозитам на срок свыше года почти без изменения. Но в 2021 году они, похоже, поняли, что кризис в страну пришел всерьез и надолго, и надо привыкать к дорогим деньгам. Это и привело к росту процентов по долгосрочным вкладам.





В то же время, потребность банков в краткосрочном финансировании сокращается, и они понемногу стали снижать проценты по вкладам на срок до 1 года.





Этот процесс начался в феврале 2021 года, когда средняя ставка по новым рублевым краткосрочным депозитам населения опустилась до 18,22% годовых с 18,31% в январе. А в марте она снизилась более значительно: до 17,94%. Некоторые банки сократили ставки в еще большей степени.





В марте существенно поднялась и средняя ставка по новым вкладам юридических лиц в белорусских рублях на срок свыше года: до 12,04% с 10,67% в феврале. Аналогичная ставка по депозитам на срок до года снизилась до 9,98% с 10,57%.





В отличие от процентов по депозитам, ставки по рублевым кредитам вели себя более стабильно. А именно, средняя ставка по новым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в марте составила 8,55% годовых против 8,59% в феврале и 8,54% в январе текущего года.





Аналогичная ставка по долгосрочным кредитам, правда, в марте поднялась до 10,29% с 9,6% в феврале. Возможно, ставки подскочили в связи с ростом спроса на кредиты со стороны населения, ожидающего роста темпов инфляции.





Средняя ставка по новым рублевым кредитам юридических лиц на срок до 1 года в марте выросла до 11,87% годовых с 11,08% в феврале. А ставка по кредитам на срок свыше года упала до 10,84% с 11,01%.





Ситуация в сфере валютных депозитов в марте стабилизировалась. Средняя ставка по новым вкладам физических лиц на срок до 1 года снизилась, но всего до 1% годовых с 1,01% в феврале. Аналогичная ставка по долгосрочным валютным депозитам сохранилась на уровне 1,95%.





Отток валютных средств населения из банков продолжается, но довольно невелик, поэтому банки без проблем компенсируют потери за счет средств юридических лиц. Стабильности способствует и стагнация экономики РБ, в связи с чем спрос на валютные кредиты со стороны предприятий остается низким.





Правда, ставки остаются намного выше, чем в марте прошлого года: примерно в 4 и 2 раза соответственно по краткосрочным и долгосрочным вкладам соответственно.





Проценты по валютным депозитам юридических лиц в марте сократились. По вкладам на срок до 1 года — с 1% в феврале до 0,95%, а по вкладам на срок свыше года — с 1,15% до 1,11% соответственно.





Снизились и проценты по валютным кредитам, выдаваемым коммерческими банками юридическим лицам.





Средняя ставка по новым кредитам на срок до года опустилась в марте до 5,67% годовых с 6,14% в феврале. А средняя ставка по кредитам на срок выше года снизилась до 5,32% с 5,54%.





Тем не менее ставки остались намного выше, чем в марте прошлого года, когда они составляли 3,88% и 4,46% годовых соответственно. Ставки по валютным депозитам выросли не столь значительно, то есть банки, похоже, стали зарабатывать больше на кредитах в валюте.