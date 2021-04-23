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Санслужба разрешила пить воду в пострадавших от прорыва трубопровода районах Минска

23.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям

Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально»

Утверждается, что по микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска заключает, что такую воду пить можно.
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по...
 
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