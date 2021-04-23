|
Санслужба разрешила пить воду в пострадавших от прорыва трубопровода районах Минска
Источник материала: Партизан
В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям
Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально»
Утверждается, что по микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом.
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска заключает, что такую воду пить можно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)