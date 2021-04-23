Лукашенко: «У нас говорят так: Баба с возу — коню легче»!

Заговор против него раскрыт, и хуже уже не будет

“Ъ” Андрей Колесников, отказались хоронить минские соглашения и вдвоем свысока обсудили президента Украины Владимира Зеленского, предложившего накануне Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Вечером 22 апреля президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они, отмечает специальный корреспондентАндрей Колесников, отказались хоронить минские соглашения и вдвоем свысока обсудили президента Украины Владимира Зеленского, предложившего накануне Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.





— Жизнь,— начал эту встречу неторопливым трюизмом Владимир Путин,— идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений…





Он напомнил, что «наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства».





А то ведь Александр Лукашенко, еще совсем недавно утверждавший, что у Союзного государства нет вообще никакой перспективы, мог об этом и позабыть.





— Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции,— неутомимо настаивал российский президент.— Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии администрации, но теперь, как видим, и по линии специальных служб.





Речь шла, конечно, о задержании в Москве организаторов заговора против Александра Лукашенко.





Об этом они могли долго, бесконечно долго говорить или даже молчать — как смотреть на огонь, что ли. Наверняка и говорили, уже без журналистов.





— Во-первых, хочу поздравить вас с окончанием очередного президентского, очень тяжелого, острого, я бы сказал, периода,— сочувственно произнес Александр Лукашенко.— А ежегодное послание президента — это всегда большой труд, это работа очень и очень многих людей, согласитесь. Но все равно нагрузка ложится на президента: ему определять, каким должно быть послание (ему ли, Александру Лукашенко, этого не знать…— А. К.). Мы заметили человеческую большую нотку этого послания.





У нас это вроде называется социальной частью.





Александр Лукашенко сильно хвалил премьера РФ Михаила Мишустина:





— Благодарю вас, Михаил Владимирович приехал, выступил как академик там. Он молодец! Получилось у него очень мощно! — широко улыбаясь, рассказывал президент Белоруссии, легко давая понять: нет, ну мы сами так, конечно, не умеем…— Рассказал об экономике, о финансах, о налогообложении, об администрировании налогов, об эффективности системы налогообложения...





А то не знали же ничего, оказывается. Не отсюда ли некоторые проблемы накопились за 26 лет?





— Мы пришли к определенному совместному выводу,— немного туманно продолжил президент Беларуси.— Ну и мы с вами договаривались, что после проработки этих вопросов мы сегодня с вами встретимся и обсудим еще раз эти проблемы. Затем у нас форум регионов в июне в Московской области, а затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы.

И опять туман, все более многозначительный. Что за документы, не дай бог, конечно?..

— Но есть,— продолжил Александр Лукашенко,— и на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве!





То есть заговор, он имел в виду, касался напрямую и Владимира Путина.





— Хотя, в общем-то,— тут же и успокоил президент Беларуси,— наверное, пока справляемся… И справимся, лучше я правильно скажу. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно!





Александр Лукашенко перефразировал предложения из послания господина Путина. Лучше бы просто процитировал.





Тут телекорреспондент за кадром вдруг спросил их:





— Владимир Владимирович, можно буквально несколько вопросов вам и Александру Григорьевичу? Если позволите… Позавчера президент Украины Владимир Зеленский предложил вам встретиться в любой точке Донбасса (все-таки было сказано «украинского Донбасса». Но если Владимир Зеленский по-прежнему считает Донецк, например, украинским, а он же считает, тогда, значит, и правда в любой точке Донбасса.— А. К.). Какова будет ваша реакция и что вы можете на это ответить?.. И, если позволите, вопрос к Александру Григорьевичу тоже будет. Украина в трехсторонней группе, скажем так, отказалась от дальнейшей работы на минской площадке. Хотелось бы узнать ваше мнение.





Для двух президентов вопросы прозвучали, конечно, не вдруг. Они готовы были ответить.





— Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения, по сути. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть.





Нет, по всем признакам Владимир Зеленский пока не заслужил такой встречи.





— Но если президент Зеленский,— продолжил российский президент,— хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик, ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе — если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время.





Ответ казался исчерпывающим: отказ по всем красным линиям, которые сами и нарисовали прямо сейчас.





Но тут вдруг решил вступить господин Лукашенко:





— Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе! Пусть встречаются, правильно? Это же их дело!





— Сначала нужно там встречаться,— несильно расслышал его господин Путин.





— Я и говорю: с ними пусть встречается там, в Донбассе! — воскликнул Александр Лукашенко, занервничавший, видно, что вот он опять не в силах был промолчать хоть раз нормально — и может исказить, а то и снести сразу все так вроде тонко оттачивавшиеся акценты.





— С ними встречается,— продолжил господин Путин.— Есть Пушилин, есть Пасечник — два руководителя этих двух республик (главы Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.— “Ъ”). Пожалуйста, я думаю, уверен даже: с этого нужно начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей стороной, включая Россию…





— Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего,— осуждающе все-таки добавил и господин Лукашенко.— Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси. Владимир Владимирович, Порошенко, все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне: «Надо организовать»… Я взял под козырек…

Крестьянская хитрость никогда все же не подводила Александра Лукашенко. Так ему, по-моему, до сих пор кажется.

— Если сегодня не нравится,— продолжал он,— пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте! Но вообще у нас говорят так: «Баба с возу — коню легче»!





У нас почему-то легче становится кобыле.





Почему, кстати?







