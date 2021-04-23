Какие курсы доллара и евро установили обменники 23 апреля

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 апреля снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 23 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,85% — до 2,5727 рубля, курс евро упал на 0,92% — до 3,0965 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,87% — до 3,4245 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.42).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,625 рубля (Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,579 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Дабрабыт — 2,573 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,155 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,1 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банк Дабрабыт — 3,096 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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