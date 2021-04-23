Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Российский истребитель Миг-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО.

Российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Тихого океана воздушную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Экипаж МиГ-31 опознал воздушную цель – ею оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российский истребитель сопроводил американское судно над акваторией Тихого океана. Нарушение госграницы допущено не было.

"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

В начале недели, 19 апреля, МиГ-31 поднимался в воздух на "перехват" патрульных самолетов ВМС США и ВВС Норвегии над Баренцевым морем.