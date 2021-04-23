ГАИ показала погоню за пьяным «бесправником» на гродненской трассе (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области рассказали о задержании пьяного «бесправника». В понедельник, 19 апреля, автомобиль Lada, которым он управлял, заметили на трассе М6 (Минск — Гродно). На требования инспекторов об остановке водитель не остановился, что повлекло за собой погоню.

С гродненской трассы водитель свернул в деревню Обухово, вернулся на трассу, свернул с нее в Скидель, проехал деревню Партизанская, после чего попытался скрыться по грунтовым и лесным дорогам.

— Когда стало понятно, что сделать это не получится, он остановился, закрыл автомобиль и попытался убежать, однако был задержан. Им оказался 43-летний житель города Гродно, ранее лишенный права на управление за нетрезвую езду. Со слов водителя, он направлялся в Гомельскую область, — рассказали в Госавтоинспекции. — Освидетельствование показало значительное превышение допустимой нормы содержания алкоголя и составило без малого 2 промилле. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела.

Напомним, в Беларуси вождение без прав может быть переведено в разряд уголовных преступлений. Если соответствующий законопроект будут одобрен в существующем виде, то произойдет следующее.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, будет наказываться общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же деяние, совершенное повторно, повлечет штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.