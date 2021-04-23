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Главное в пятницу. К экс-следователю Юшкевичу не пускают адвоката, правозащитники опубликовали список задержанных вчера вечером
Источник материала: Onliner
Итак, мы продолжаем нашу традиционную хронику. Сегодня правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля, а к экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката. Ниже рассказываем подробнее обо всех событиях.
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Правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля
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К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката
Девушка задержанного бывшего следователя Евгения Юшкевича сообщила в соцсетях, что к нему не пускают адвоката.
Валерия Эйсмонт написала, что адвокат не может попасть к своему подзащитному с момента его задержания. Также Валерия пишет, что еще раньше сотрудники в бюро пропусков СИЗО КГБ сообщили, что разрешения от следователя на визит адвоката до сих пор нет.
(будет дополнено)
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Главное в пятницу. К экс-следователю Юшкевичу не пускают адвоката, правозащитники опубликовали список задержанных вчера вечером
Итак, мы продолжаем нашу традиционную хронику. Сегодня правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля, а к экс-следователю Евгению Юшкевичу не...
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