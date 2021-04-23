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Главное в пятницу. К экс-следователю Юшкевичу не пускают адвоката, правозащитники опубликовали список задержанных вчера вечером

23.04.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, мы продолжаем нашу традиционную хронику. Сегодня правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля, а к экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката. Ниже рассказываем подробнее обо всех событиях.

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Правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля

Вчера в нескольких районах Минска прошли акции. Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что на сегодняшнее утро известны имена 32 задержанных.

Главное в пятницу. К экс-следователю Юшкевичу не пускают адвоката, правозащитники опубликовали список задержанных вчера вечером

К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката

Девушка задержанного бывшего следователя Евгения Юшкевича сообщила в соцсетях, что к нему не пускают адвоката.

Валерия Эйсмонт написала, что адвокат не может попасть к своему подзащитному с момента его задержания. Также Валерия пишет, что еще раньше сотрудники в бюро пропусков СИЗО КГБ сообщили, что разрешения от следователя на визит адвоката до сих пор нет.

Главное в пятницу. К экс-следователю Юшкевичу не пускают адвоката, правозащитники опубликовали список задержанных вчера вечером

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Итак, мы продолжаем нашу традиционную хронику. Сегодня правозащитники опубликовали список задержанных вечером 22 апреля, а к экс-следователю Евгению Юшкевичу не...
 
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