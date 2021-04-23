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Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов

23.04.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Великобритания, а в данном случае западный Уэльс, продолжает сползать в море. Регулярные обвалы земли доставляют немало проблем жителями побережья. На этот раз под угрозой уничтожения оказалось сразу несколько особняков, каждый из которых оценивается в несколько сот тысяч долларов.

Дома расположены в небольшом приморском городке Нефин. В понедельник утром несколько тонн земли сползли на песчаный пляж, которым известен этот населенный пункт. Полиция и местные власти опасаются, что обвал может повториться, что будет непосредственно угрожать жизням жителей города, чьи дома оказались вплотную к кромке обрыва.

Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов
Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов
Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов

Пока специалисты оценивают ситуацию и ищут варианты укрепления склона, обитателям нескольких особняков по требованию администрации пришлось их покинуть. Тем временем владельцы домов опасаются, что их собственность обесценилась. Мелвин Джонс, хозяин коттеджа стоимостью в £450 тысяч ($625 тысяч), рассказал The Sun, что семь лет назад он покупал здание с полной уверенностью, что склон надежно укреплен. Оказалось, что нет, и теперь 63-летний Джонс обвиняет руководство городка в случившемся.

Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов
Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов
Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов

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Великобритания, а в данном случае западный Уэльс, продолжает сползать в море. Регулярные обвалы земли доставляют немало проблем жителями побережья. На этот раз под...
 
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