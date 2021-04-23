Очередной оползень поставил под угрозу дома стоимостью несколько сот тысяч долларов

Источник материала: Onliner

Великобритания, а в данном случае западный Уэльс, продолжает сползать в море. Регулярные обвалы земли доставляют немало проблем жителями побережья. На этот раз под угрозой уничтожения оказалось сразу несколько особняков, каждый из которых оценивается в несколько сот тысяч долларов.

Дома расположены в небольшом приморском городке Нефин. В понедельник утром несколько тонн земли сползли на песчаный пляж, которым известен этот населенный пункт. Полиция и местные власти опасаются, что обвал может повториться, что будет непосредственно угрожать жизням жителей города, чьи дома оказались вплотную к кромке обрыва.













Пока специалисты оценивают ситуацию и ищут варианты укрепления склона, обитателям нескольких особняков по требованию администрации пришлось их покинуть. Тем временем владельцы домов опасаются, что их собственность обесценилась. Мелвин Джонс, хозяин коттеджа стоимостью в £450 тысяч ($625 тысяч), рассказал The Sun, что семь лет назад он покупал здание с полной уверенностью, что склон надежно укреплен. Оказалось, что нет, и теперь 63-летний Джонс обвиняет руководство городка в случившемся.











