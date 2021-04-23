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Брестскому правозащитнику вынесли предупреждение за интервью
Источник материала: UDF
Правозащитник Роман Кисляк
— Мы говорили с ним о движении местных жителей против строительства аккумуляторного завода под Брестом и их желании добиться референдума по этому вопросу, того референдума, который им в ходе избирательной кампании обещал и Лукашенко, — пишет
Роман Кисляк намерен обжаловать предупреждение.
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Роман Кисляк намерен обжаловать предупреждение.
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