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Брестскому правозащитнику вынесли предупреждение за интервью

23.04.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Брестскому правозащитнику вынесли предупреждение за интервью
Правозащитник Роман Кисляк
Предупреждение прокуратуры за интервью DW получил брестский правозащитник Роман Кисляк. По мнению прокуратуры, слова Кисляка могут привести к напряжению в обществе и протестам.

— Мы говорили с ним о движении местных жителей против строительства аккумуляторного завода под Брестом и их желании добиться референдума по этому вопросу, того референдума, который им в ходе избирательной кампании обещал и Лукашенко, — пишет DW.

Роман Кисляк намерен обжаловать предупреждение.
 
Теги: Брест
 
 
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Роман Кисляк намерен обжаловать предупреждение.
 
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