Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Мы понимаем, какой удар нанесла эпидемия по благосостоянию людей, - сказал он. - Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила социальное неравенство, бедность».

«Реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём», - заверил президент и анонсировал новый пакет помощи.

«Это наводит на мысль о том, что это крах какой-либо идеологической модели путинизма», - рассуждает Крашенинников.

«Здесь цель явно связана с предстоящими выборами, но вряд ли такого рода расходы качественно изменят предвыборные настроения электората».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вот тебе 5 тысяч - голосуй». Путин пообещал бедным деньги перед выборами Повышение качества жизни людей - это «центральная задача», подчеркнул Путин.

После года пандемии, который принес падение уровня жизни еще на 3,5%, пока не восстановились ни реальные доходы граждан, ни рынок труда, констатировал президентв послании Федеральному собранию.Согласно Росстату, на начало 2021 года реальные доходы граждан РФ оказались отброшены на уровни 10-летней давности, зарплаты, пересчитанные в доллары, упали до минимума с 2009 года, 17,8 млн человек проживали за официальной чертой бедности, а больше половины - 53% - жили на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц.Повышение качества жизни людей - это «центральная задача», подчеркнул Путин. Ее решению, по его словам, «должны быть подчинены усилия каждого уровня власти», бизнеса, институтов развития и даже Академии наук.- 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты в середине августа получат семьи с детьми-школьниками и будущими первоклассниками.- с 1 июля в среднем по 5,6 тысячи рублей будут получать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет- 6,35 тысячи рублей предусмотренно для беременных, оказавшихся в трудной материальной ситуации- больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут платиться полном объеме вне зависимости от стажа работы.В общей сложности озвученные Путиным меры потребуют 400 млрд рублей, из которых 170 млрд - уйдет на разовую выплату в конце лета, незамедлительно оценил глава МинфинаДо конца года власти потратят на пакет помощи около 200 млрд рублей - значительно меньше, чем ожидалось, отмечает главный экономист ING по России и СНГВнутренняя политика и социально-экономическая поддержка граждан, в прежде всего социально уязвимых категорий, стали центральной темой послания, которое прежде Путин стремился посвящать противостоянию с Западом и производству оружия.Возможно, президент был бы и рад продолжать «размахивать саблей», но ему, похоже, объяснили, что «все эти красивые позы уже никого не вдохновляют», и единственный способ простимулировать людей - это просто раздать денег, отмечает политологНекоторые дотации (причем самые крупные по сумме) Путин прямо привязал к концу августа - так что деньги поступят в считанные недели до голосования.Власть понимает, что «не надо уже людям ничего рассказывать про героические битвы, <...> достаточно просто выйти, раздать денег и сказать: вот тебе 5 тысяч - голосуй», поясняет он.Де-факто правительство распределит в пользу бедных около 40% дополнительных нефтегазовых доходов, которые бюджет получает в этом году за счет того, что нефть стоит значительно дороже, чем в закладывали в проект, а рубль - слабее.У казны есть около 500 млрд рублей дополнительных денег, оценивает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест»Выплаты качественно не поменяют динамику потребительского спроса, хотя единовременная выплата на детей может локально поддержать его летом, отмечает он: