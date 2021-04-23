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Обвалом доллара до минимума за три месяца открылись торги 23 апреля

23.04.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обвалом доллара до минимума за три месяца открылись торги 23 апреля
Иллюстративное фото
Торги в пятницу открылись значительным падением евро и доллара. Если первый упал до минимума за три недели, то второй до минимума за три месяца.

Значительное укрепление российского рубля помешало сильному ослаблению корзины валют, которая подешевела всего на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:11:

Курс доллара обвалился на 0,0214 BYN до 2,5733 BYN/USD — минимума за 88 дней. До минимального значения за три месяца доллару не хватило всего два дня.

За последние 12 торговых сессий американец дешевеет уже десятый раз. Его стоимость за это время рухнула на 0,0943 BYN.

Курс евро рухнул на 0,0282 BYN до 3,0971 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх повышений подряд и оказался на минимуме за 22 дня.

Курс российского рубля подскочил на 0,0271 BYN до 3,4222 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 9 дней, а ещё в среду рубль РФ находился на минимуме за пять месяцев.

Московская биржа


Министр обороны России укрепил российский рубль к доллару и евро. Сергей Шойгу заявил о том, что проверка боеготовности войск РФ завершилась и войска от границы с Украиной будут отведены.

Рынки с большим позитивом оценили эти действия. Российский рубль начал дорожать к доллару и евро на торгах в Москве ещё вчера.

Сегодня утром стоимость доллара обвалилась до 75,05 российских рублей — минимума за месяц. Напомним, что сутки назад за доллар на бирже предлагали на 1,20 рубля больше.

Курс евро за сутки обвалился на 1,5 рубля до 90,42 российских рублей и оказался на минимуме за две с половиной недели.

С геополитикой в РФ немного успокоилось и наши соседи перешли к действительно важным делам. Вчера комитет по бюджету Совета Федерации РФ анонсировал разработку закона, который регулировал бы обращение навоза в стране.

По мнению российских законотворцев «без этого документа становится на селе невозможно».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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