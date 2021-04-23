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Сроки задержания работников «Пресс-клуба» продлили еще на два месяца
Источник материала: АФН
Сроки задержания политзаключенных работников «Пресс-клуба» Юлии и Петра Слуцких, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского продлили еще на два месяца.
Они находятся за решеткой уже 4 месяца.
«Срок содержания под стражей продлили ещё на 2 месяца, до 23 июня. Результатов налоговой проверки нет. Якобы ущерб, который насчитали еще в самом начале, давно погашен родственниками. Следственных действий с Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко и Сергеем Ольшевским не ведется. Они просто сидят», -
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Сроки задержания работников «Пресс-клуба» Юлии и Петра Слуцких, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского продлили еще на два месяца.
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