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Шок! Машина раздавила парня, когда он ее пытался починить
Источник материала: Партизан
Трагедия случилась в одной из деревень Лунинецкого района, куда 29-летний пинчанин приехал в гости к матери.
Машина нуждалась в ремонте, и мужчина решил провести работы собственными силами.
Подъемника у него не было, и тогда пинчанин поднял машину на домкрате, подложил под заднюю часть доски и колодки, после чего полез под авто.
Однако где-то мужчина просчитался, и деревянные опоры оказались крайне неустойчивыми, из-за чего машина рухнула и придавила собой водителя.
От полученных травм пинчанин погиб на месте.
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Трагедия случилась в одной из деревень Лунинецкого района, куда 29-летний пинчанин приехал в гости к матери.
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