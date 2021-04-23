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Шок! Машина раздавила парня, когда он ее пытался починить

23.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия случилась в одной из деревень Лунинецкого района, куда 29-летний пинчанин приехал в гости к матери.

Машина нуждалась в ремонте, и мужчина решил провести работы собственными силами. 

Подъемника у него не было, и тогда пинчанин поднял машину на домкрате, подложил под заднюю часть доски и колодки, после чего полез под авто. 

Однако где-то мужчина просчитался, и деревянные опоры оказались крайне неустойчивыми, из-за чего машина рухнула и придавила собой водителя.

От полученных травм пинчанин погиб на месте. 
 
 
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Трагедия случилась в одной из деревень Лунинецкого района, куда 29-летний пинчанин приехал в гости к матери.
 
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