«Это не только судороги и пена изо рта». Врач разбирает самые популярные мифы об эпилепсии

Источник материала: Tut.by

Предрассудки и стигмы, связанные с заболеваниями, часто мешают не только врачам, но и пациентам. Врач-невролог Ольга Гринюк разобрала мифы об эпилепсии и озвучила реальные факты об этой болезни.

Ольга Гринюк Врач-невролог первой категории медицинского центра «Маяк Здоровья»

Миф: эпилепсия связана с психическими расстройствами Эпилепсия — это структурное заболевание, которое всегда связано с каким-либо повреждением мозга. Происхождение же психических заболеваний совсем другое, поэтому нельзя их связывать. Хотя, конечно, у одного человека может быть и эпилепсия, и психическое расстройство, но это не правило. Такой миф возник потому, что раньше эпилепсия часто отождествлялась с сумасшествием и слабоумием, с бесами и вселением духов. То есть здесь играет роль не только плохая осведомленность о болезни, но и культурологические особенности. Также старые препараты для лечения эпилепсии могли приводить к снижению умственных способностей, но с тех пор медицина ушла далеко вперед и сейчас таких побочных эффектов при длительном лечении нет.



Фото: Unsplash.com

Миф: эпилепсия — неизлечимое заболевание Эпилепсия — хроническое заболевание, но при правильном лечении пациент достигает длительной ремиссии. 60−65% пациентов, принимающих современные противоэпилептические препараты, полностью избавляются от клинических проявлений этой болезни. У части пациентов полной ремиссии достичь не удается, однако значительно уменьшается количество приступов и повышается качество жизни человека. И только 10−15% пациентов не поддаются медикаментозному лечению. Есть фармакорезистентные формы эпилепсии, которые устойчивы к препаратам, но не стоит забывать о немедикаментозных способах лечения: хирургические операции, специальные диеты, транскраниальная магнитная стимуляция и т.д. То есть отчаиваться и говорить, что есть процент совсем не поддающихся лечению, неправильно.

Миф: эпилепсия передается по наследству Эпилепсия имеет разные формы, и среди них — идиопатическая, при которой есть наследственная предрасположенность. Но это не обязательно значит, что ребенок такого пациента обязательно заболеет. Просто существует риск возникновения эпилепсии, но он составляет не более 10% — при перенесенном инсульте или травме головы риски выше. Также есть формы эпилепсии, которые зависят от возраста и чаще проявляются у детей, и в этом случае наследственность имеет больший вес.

Миф: эпилепсия — врожденное заболевание Эпилепсия — это структурная аномалия нейронов головного мозга. И с этой аномалией не всегда рождаются: она может появиться после травмы, инсульта, из-за опухолей и кист.

Миф: эпилепсию всегда видно на МРТ Это неправда. Изменения в нейронах могут быть и не видны на МРТ и происходить исключительно на клеточном уровне: нарушается физиология клетки, что провоцирует ее перевозбуждение — отсюда возникает эпилептический заряд. Порядка 80% пациентов с эпилепсией не имеют структурных аномалий, и им необходимо проходить другие обследования, функциональные: электроэнцефалографию , ЭЭГ с картированием. Причина эпилепсии всегда понятна, вопрос только в правильном ее выявлении, интерпретации и лечении.





Миф: эпилептический припадок — это потеря сознания, судороги и пена изо рта Эпилептические припадки бывают очень разными, и при них человек далеко не всегда теряет сознание. То, как они происходят, зависит от того, в какой зоне мозга находится повреждение. Например, если структурная аномалия в височной доле, где находится зона слуха, у человека могут быть приступы в виде звуковых галлюцинаций. Если аномалия касается затылочной области, могут быть зрительные галлюцинации, и это тоже будет эпиприпадком. Есть такое понятие, как абсанс — короткий период потери сознания, когда человек отключается на несколько секунд, буквально замирает на месте, и сам этого не замечает, и его близкие, сожители тоже могут не обратить на это внимания. При посттравматической эпилепсии может быть приступ в виде ритмичного подергивания в одной конечности. Есть еще Джексоновская эпилепсия, при которой приступ начинается с судороги в ноге, затем переходит в руку, а потом в таком же порядке проходит или переходит в генерализованный приступ с потерей сознания, конвульсиями и пеной изо рта.

Миф: приступы всегда провоцирует мигающий свет Свет — это только зрительный раздражитель, и он будет провоцировать припадки, которые вызваны структурными аномалиями в зрительном центре головного мозга. То есть не только свет вызывает приступы и не у всех пациентов с эпилепсией: это могут быть громкие звуки, определенный вкус и т.д. Если у человека эпилепсия вызвана нарушенным процессом работы нейронов, то эпилептический припадок может вызвать недостаток воды в организме. Также приступы могут вызвать прием некоторых препаратов, наркотических веществ, алкоголя; выраженная усталость, недосыпание, значительный стресс и тревога.

Миф: если у человека припадок, нужно разжать ему рот и вложить между зубов твердый предмет Сжатый рот во время припадка — это судорога лицевых мышц, и попытки разжать челюсти только приведут к травмам. Во-первых, пострадает человек, пытающейся это сделать: ему могут прокусить пальцы вплоть до перелома костей. Во-вторых, травмируется слизистая рта, зубы и иногда гортань пациента с приступом. Основная помощь при генерализованном припадке и сжатии рта — выдвигание челюсти вперед, чтобы не западал язык и человек не задохнулся.

Миф: у людей с эпилепсией очень много ограничений Есть ряд ограничений у людей с генерализованной формой эпилепсии: им нельзя водить машину, нужно избегать нахождения у открытого огня и работы с огнем, нахождения у воды и на высоте, управления движущимися механизмами, работы с вредными веществами, химикатами. Но это касается нелеченной эпилепсии. Если пациент достигает ремиссии, приступы не беспокоят его в течение 10 лет, ему отменяют противосудорожную терапию и снимают ограничения. То есть все зависит от человека и его заинтересованности в лечении.