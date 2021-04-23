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Эти цитаты знает каждый, кто смотрел «Брат» и «Брат-2». Проверим в тесте?

23.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Брат» и «Брат-2» — поистине культовые фильмы, а цитаты Данилы Багрова и других персонажей крепко врезались зрителям в память. AFISHA.TUT.BY предлагает вспомнить их в тесте и продолжить те самые фразы. Уверены, если вы видели эти ленты, то легко справитесь. И на всякий случай напомним: первая часть вышла в 1997 году, а вторая — в 2000-м. Может, самое время пересмотреть?

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«Брат» и «Брат-2» - поистине культовые фильмы, а цитаты Данилы Багрова и других персонажей крепко врезались зрителям в память. AFISHA.TUT.BY предлагает вспомнить их в...
 
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