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На границе с Литвой пограничники сбили два дрона из радиоэлектронного ружья

23.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники перехватили и сбили два дрона контрабандистов из радиоэлектронного ружья. Коптеры перевозили сигареты, которые пытались нелегально переправить в Литву, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: Пограничный комитет Беларуси

БПЛА были обнаружены 18 апреля в 100 метрах от государственной границы вблизи населенного пункта Дотишки, их полет прервали из «дронобойки». Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к акту контрабанды. За нарушение пограничного режима злоумышленникам грозит до 50 базовых величин штрафа плюс 20 базовых величин за нарушение правил использования воздушного пространства.

Напомним, ранее польское издание предположило, что именно дрон, перевозящий контрабандные сигареты, нарушил воздушное пространство Беларуси 12 апреля. В связи с инцидентом в оборонное ведомство Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве — ему сообщили, что необходимо провести разбирательство по факту инцидента и проинформировать о результатах белорусскую сторону.

Вечером того же дня во время заседания парламентского комитета по национальной обороне замглавы оборонного ведомства Польши Войцех Скуркевич заявил: «У нас нет такой информации, и ее следует рассматривать как фейковую новость — хотя мы видим, мягко говоря, активность беспилотников в последние дни, которые пытаются пересечь границу».

Контрабандисты уже давно используют дроны для переброски товара через границу. К примеру, аналогичный случай произошел 7 апреля в Брестском районе.

 
Теги: Новости
 
 
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В последнее время для контрабанды сигарет все чаще используются беспилотники.
 
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