На границе с Литвой пограничники сбили два дрона из радиоэлектронного ружья

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники перехватили и сбили два дрона контрабандистов из радиоэлектронного ружья. Коптеры перевозили сигареты, которые пытались нелегально переправить в Литву, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: Пограничный комитет Беларуси

БПЛА были обнаружены 18 апреля в 100 метрах от государственной границы вблизи населенного пункта Дотишки, их полет прервали из «дронобойки». Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к акту контрабанды. За нарушение пограничного режима злоумышленникам грозит до 50 базовых величин штрафа плюс 20 базовых величин за нарушение правил использования воздушного пространства.

Напомним, ранее польское издание предположило , что именно дрон, перевозящий контрабандные сигареты, нарушил воздушное пространство Беларуси 12 апреля. В связи с инцидентом в оборонное ведомство Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве — ему сообщили, что необходимо провести разбирательство по факту инцидента и проинформировать о результатах белорусскую сторону.

Вечером того же дня во время заседания парламентского комитета по национальной обороне замглавы оборонного ведомства Польши Войцех Скуркевич заявил: «У нас нет такой информации, и ее следует рассматривать как фейковую новость — хотя мы видим, мягко говоря, активность беспилотников в последние дни, которые пытаются пересечь границу».

Контрабандисты уже давно используют дроны для переброски товара через границу. К примеру, аналогичный случай произошел 7 апреля в Брестском районе.